Выплата субсидий и денежных пособий в марте полностью профинансирована: как получить деньги — Finance.ua
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Выплата субсидий и денежных пособий в марте полностью профинансирована: как получить деньги

Сегодня 13:01Личные финансы
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В Министерстве социальной политики сообщили, что выплата денежных пособий, льгот и субсидий в марте в полном объеме профинансирована. Как будут выплачивать деньги — читайте далее.
Минсоцполитики в начале марта перечислило во все регионы средства в полном объеме для выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Выплата социальных пособий в большинстве регионов производилась вовремя или раньше определенных дат. Если в обычном режиме выплаты производились 7 — 10 числа каждого месяца, то за март этого года выплата начата с 3 марта.

Как будут получать выплаты люди в городах, где ведутся боевые действия

В отдельных городах и районах в связи с проведением активных боевых действий органы соцзащиты не имели возможности работать, проводить начисления и выплату соответствующих видов пособий. Для людей из этих регионов был запущен специальный механизм выплат.
В рамках этого механизма Минсоцполитики перечислило средства Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил их непосредственно людям.
О каких городах идет речь? Через специальный механизм люди получат выплаты в отдельных городах и районах следующих областей:
  • Донецкая область — Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;
  • Запорожская область — Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;
  • Луганская область — все города и районы;
  • Херсонская область — Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешкивского района, города Новая Каховка и Голая Пристань;
  • Сумская область — Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;
  • Харьковская область — Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харькова;
  • Черниговская область — часть Новгород-Северского района и Деснянский район в городе Чернигов.
  • Киевская область — Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.
Выплату денежных пособий, льгот и жилищных субсидий людям из указанных городов и районов будет осуществлять Ощадбанк следующим образом:
  • тем гражданам, которые получали выплаты через банки, Ощадбанк перечислит денежные средства на их банковские счета;
  • тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему My Transfer.
Последним необходимо обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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