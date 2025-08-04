Выписки о несудимости снова можно получить в «Дія» — Finance.ua

Выписки о несудимости снова можно получить в «Дія» Сегодня 11:27

Выписки о несудимости снова можно получить в «Дія»

В Украине возобновили выдачу выписок из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости». Услуга получения выписок о несудимости доступна с 3 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Почему она не работала? С 1 августа 2025 г. услуга была временно недоступна из-за проведения Департаментом информатизации МВД совместно с ГП «Инфотех» регламентных работ по обновлению программного обеспечения и улучшению оперативности работы системы.

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Где теперь можно получить выписку о несудимости? Граждане, которым необходимо получить выписку о несудимости, могут сделать это через сервис МВД — Граждане, которым необходимо получить выписку о несудимости, могут сделать это через сервис МВД — Единое окно гражданина или в приложении и на портале «Дія»

Напоминаем:

услуга доступна всем гражданам в возрасте от 14 лет;

готовый документ можно скачать в личном кабинете «Единого окна для граждан»;

в случае оформления через «Дія» выписка о несудимости поступит на вашу электронную почту;

также ее можно скачать в личном кабинете в разделе «Полученные документы».

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