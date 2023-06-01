Выигрывайте бесплатную Зеленую карту на авто — Finance.ua
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Выигрывайте бесплатную Зеленую карту на авто

Личные финансы
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Выигрывайте бесплатную Зеленую карту на авто
Выигрывайте бесплатную Зеленую карту на авто
Акция для тех, кто собирается за границу или уже находится там: с 01.06.2023 по 01.07.2023 г. Finance.ua запускает беспроигрышную акцию для автомобилистов с гарантированным подарком!
💡Регистрируйтесь по ссылке, подписывайтесь на ТГ-канал «Експерти зі страхування» и выигрывайте Зеленую карту, а также гарантированно получайте гайд с лайфхаками относительно платных дорог Европы. Чтобы вы не платили огромные штрафы из-за незнания правил европейских дорог, мы разобрались с каждой страной и сделали уникальный гайд, чтобы сохранить ваше время и нервы.

Участвуйте и выигрывайте один из призов:

🟢 10 Зеленых карт на легковой автомобиль сроком на 1 месяц (воспользоваться выигрышем победители смогут в течение 6-ти месяцев с момента публикации призов);
🚘 30 сертификатов на КАСКО номиналом 1000 гривен;
🔥 Гайд «Платные дороги Европы: что нужно знать»;
🎁 Гарантированная скидка на автострахование 15%.
Условия:
👉🏻 быть подписанным на канал «Експерти зі страхування Finance.ua»;
👉🏻 заполнить форму по ссылке.
❗️ Победители будут известны 04.07 и определены с помощью сервиса Random.org.

Выиграть Зеленую карту или другие подарки

По материалам:
Finance.ua
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