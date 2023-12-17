Выходные на Рождество и Новый год 2024: как будут отдыхать в украинских компаниях (опрос, инфографика) — Finance.ua

Выходные на Рождество и Новый год 2024: как будут отдыхать в украинских компаниях (опрос, инфографика) Сегодня 05:46 — Личные финансы

Выходные на Рождество и Новый год 2024: как будут отдыхать в украинских компаниях (опрос, инфографика)

Work.ua спросил у своих пользователей, запланированы ли в их компаниях рождественско-новогодние каникулы и корпоративные вечеринки. Мнения разделились на целесообразность и первых, и вторых.

Приближаются традиционные зимние праздники. Украинцы привыкли, что это время долгих выходных или каникул. Однако в этом году, как и в прошлом, отдыхать на Рождество и Новый год будут не все.

Рождество и Новый год 2024

В 2023-м впервые за многие годы в Украине будут праздновать Рождество 25 декабря, поскольку еще в сентябре ПЦУ перешла на Новоюлианский календарь. Это понедельник, а значит, в этот день мы должны отдыхать. Но при действии военного положения Закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения отменяет дополнительные выходные.

Однако предприятия, учреждения, организации могут устанавливать их самостоятельно. Для этого работодатель издает приказ об установлении на время праздничного дня режима выходного дня. Нарушением законодательства такая инициативная не будет.

Что касается Рождества 7 января, то выходной на следующий день отменяет Закон о внесении изменений в статью 73 КЗоТ № 9431.

Новый год — один из официальных праздников, предусматривающий предоставление дополнительного нерабочего дня. В этом году 1 января 2024 года приходится на понедельник, но работать или нет, руководство каждой отдельной компании решает по своему усмотрению.

Как будут отдыхать в украинских компаниях

Work.ua поинтересовался у работодателей, зарегистрированных на сайте, в этом году работники их компаний получат дополнительные выходные на рождественско-новогодние праздники.

Так, только 33% респондентов планируют работать. 41% опрошенных будет отдыхать на Рождество и Новый год. Только 1 января будет выходным в 21% компаний. И 5% запланировали отдых на 1 и 8 января 2024 года.

Ряд компаний еще не определились, стоит ли вообще устанавливать дополнительные выходные. Также были и такие, которые решили устроить долгие рождественско-новогодние каникулы. Были разные варианты:

«Отдыхаем с 22.12 по 8.01».

«С 25.12 по 07.01».

«Будем праздновать с 29.12.23 по 07.01.2024».

«Будем отдыхать с 30.12 по 08.01».

«Будем отдыхать 25.12 и 01.01−07.01».

«У нас каникулы с 25.12 по 01.01 включительно».

«Только 1 и 2 января».

«Работаю на себя. Буду отдыхать целую неделю».

«У нашей компании у всех сотрудников отпуск с 25 декабря на 2 недели».

Большинство участников опроса гулять не корпоративе не очень хотят. 52% респондентов заявили, что устраивать новогодний корпоратив не стоит (в прошлом году таких было 76%). 37% поддерживают идею новогодней вечеринки, но без масштабных, пышных мероприятий, а 3% согласны только на онлайн-встречу. Хочется праздника, как это было до войны, 8% опрошенных.

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