Выезд из Украины ожидают более 200 авто, 42 автобуса и 2354 грузовика: где самые большие скопления — Finance.ua

Выезд из Украины ожидают более 200 авто, 42 автобуса и 2354 грузовика: где самые большие скопления Сегодня 10:43 — Казна и Политика

Утром 30 ноября перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины зафиксированы очереди из автомобилей, автобусов, а также грузовиков, зарегистрированных в э-очереди.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Так, самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В частности, перед ЧП «Устилуг» ожидают выезда 7 автобусов (электронная очередь), в «Угриневе» — 2 автобуса. В «Раве-Русской» в очередях скопились 80 легковых автомобилей, в «Грушеве» — 30 автомобилей. Кроме того, в Краковце стоят 80 авто и 10 автобусов (электронная очередь), а в Шегинях — 5 автобусов (электронная очередь). В то время как в «Нижанковичах» — 2354 грузовика, зарегистрированные в э-очереди, а в «Ягодине» — 5 автобусов в э-очереди.

На границе со Словакией в «Малых Селменцах» и «Малом Березном» без очередей. В пункте пропуска «Ужгород» стоят 5 автобусов (электронная очередь).

На венгерско-украинском направлении очереди наблюдаются в трех пунктах пропуска. В «Тисе» выезда ждут 5 автобусов (электронная очередь), в «Лужанке» — 5 легковушек. Кроме того, перед ЧП «Вилок» зафиксировано 15 машин.

На границе с Румынией в пункте пропуска «Порубное» стоят 3 автобуса в э-очереди.

В то же время в пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет вообще.

Справка Finance.ua:

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. По состоянию на вечер 7 ноября они полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

23 ноября поляки расширили блокаду границы на пункт пропуска «Медыка-Шегини». Следовательно, возможно усложнение движения на выезд и въезд.

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