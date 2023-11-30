Выезд из Украины ожидают более 200 авто, 42 автобуса и 2354 грузовика: где самые большие скопления — Finance.ua
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Выезд из Украины ожидают более 200 авто, 42 автобуса и 2354 грузовика: где самые большие скопления

Казна и Политика
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Утром 30 ноября перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины зафиксированы очереди из автомобилей, автобусов, а также грузовиков, зарегистрированных в э-очереди.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Так, самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В частности, перед ЧП «Устилуг» ожидают выезда 7 автобусов (электронная очередь), в «Угриневе» — 2 автобуса. В «Раве-Русской» в очередях скопились 80 легковых автомобилей, в «Грушеве» — 30 автомобилей. Кроме того, в Краковце стоят 80 авто и 10 автобусов (электронная очередь), а в Шегинях — 5 автобусов (электронная очередь). В то время как в «Нижанковичах» — 2354 грузовика, зарегистрированные в э-очереди, а в «Ягодине» — 5 автобусов в э-очереди.
На границе со Словакией в «Малых Селменцах» и «Малом Березном» без очередей. В пункте пропуска «Ужгород» стоят 5 автобусов (электронная очередь).
На венгерско-украинском направлении очереди наблюдаются в трех пунктах пропуска. В «Тисе» выезда ждут 5 автобусов (электронная очередь), в «Лужанке» — 5 легковушек. Кроме того, перед ЧП «Вилок» зафиксировано 15 машин.
На границе с Румынией в пункте пропуска «Порубное» стоят 3 автобуса в э-очереди.
В то же время в пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет вообще.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. По состоянию на вечер 7 ноября они полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.
  • 23 ноября поляки расширили блокаду границы на пункт пропуска «Медыка-Шегини». Следовательно, возможно усложнение движения на выезд и въезд.

Блокада границы со стороны Польши

По материалам:
Espreso.tv
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