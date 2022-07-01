Выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев — Finance.ua

Выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Верховная Рада предлагает запретить выезжать за границу украинцам, имеющим доступ к государственной тайне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

На время действия военного положения предлагается ограничить выезд за пределы территории Украины гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. При этом они смогут уехать за границу для служебных командировок.

В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах:

обороны;

экономики,

науки и техники;

внешних отношений;

государственной безопасности и правопорядка.

Почему им хотят запретить выезд

Отмечается, что люди, обладающие такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, поэтому требуют усиленной охраны со стороны государства.

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В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, обладающих разветвленной сетью агентов в большинстве стран мира. Но граждане могут выезжать в страны, с которыми у Украины есть международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется государством, которое принимает такую делегацию.

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