Выдвижной пандус и 8 мест: Nissan показал практичный семейный автомобиль за $20 000 (фото) — Finance.ua

Выдвижной пандус и 8 мест: Nissan показал практичный семейный автомобиль за $20 000 (фото) 29.11.2022, 00:11 — Технологии&Авто

Выдвижной пандус и 8 мест: Nissan показал практичный семейный автомобиль за $20 000 (фото)

В Японии представили новый Nissan Serena. Шестое поколение семейного минивэна поступает в продажу по цене от 2,7 миллиона иен ($20 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.

Минивэн Nissan Serena сохраняет угловатый дизайн с широкой решеткой радиатора и большим углом наклона передних стоек крыши. Среди особенностей модели — многоуровневые диодные фары и самое крупное в классе лобовое стекло. Автомобиль по размерам сравним с предшественником, но стал просторнее.

Габариты Nissan Serena 2023:

Длина — 4695 мм.

Ширина — 1715 мм.

Высота — 1870 мм

Колесная база — 2870 мм

В салоне появился руль от Nissan Qashqai 2022, а на передней панели установлены два больших дисплея — виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Часть кнопок сделали сенсорными.

По-прежнему базовая версия восьмиместная, а более дорогая — семиместная. Также предложен специальный вариант с местом для инвалидной коляски и выдвижным пандусом. Среди опций появились проекция на лобовое стекло, система полуавтономного движения и сенсорное открывание дверей багажника.

Базовый Nissan Serena 2023 будет оснащаться 2,0-литровой 150-сильной бензиновой четверкой. Также будет предложен гибрид Serena e-Power с электромотором на 163 л. с. и 1,4-литровым 98-сильным бензиновым двигателем, выполняющим роль генератора. Доступны модификации с передним или полным приводом.

Фокус По материалам:

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