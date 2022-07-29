Выделили деньги за апрель громадам, приютившим переселенцев — Finance.ua

Выделили деньги за апрель громадам, приютившим переселенцев Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Правительство выделило из резервного фонда Госбюджета более 126,2 млн грн на возмещение коммунальных расходов за апрель громадам, безвозмездно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях. Соответствующее распоряжение приняло правительство во время заседания 26 июля.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

«Правительство продолжает системную поддержку громад, которые предоставили убежище тем, кто был вынужден бежать от войны. Речь идет о компенсации за потребленные коммунальные услуги в школах, детских садах, домах культуры, которые превратили во временное жилье для вынужденных переселенцев. В апреле по всей стране таких заведений было около 6,4 тысяч», — отметил Алексей Чернышев.

Проект распоряжения разработан на основе обобщенной Минрегионом информации, полученной от областных военных администраций и шести профильных министерств. В апреле для размещения временно перемещенных лиц было задействовано 6398 заведений, из них более 3,4 тысячи — образовательные.

Компенсация от государства уходит на покрытие расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет и угля.

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