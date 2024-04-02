Выбрали лучшую службу поддержки среди банков — FinAwards-2024 Сегодня 17:32 — Кредит&Депозит

Выбрали лучшую службу поддержки среди банков — FinAwards-2024

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

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В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучшая служба поддержки

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшая служба поддержки». При использовании банковских продуктов может возникнуть какая-то проблема. На помощь в этих случаях приходит служба поддержки. Именно поэтому на FinAwards объявили лучшие финансовые продукты и банки, отличающиеся эффективной службой поддержки клиентов, готовой оперативно решать их вопросы и предоставлять качественные консультации.

Тройка лидеров:

monobank Universal Bank. Вот что именно оценили пользователи в поддержке необанка: Первое место занялВот что именно оценили пользователи в поддержке необанка:

помощь через социальные сети или мессенжеры: Viber, Telegram, Facebook, iMessage, Google Business Messenger;

среднее время ожидания на линии при звонке: 30−35 секунд;

среднее время ожидания в мессенджере до соединения с оператором: 60 секунд;

внедрены новейшие технологии и инновации для улучшения работы службы поддержки, в частности, искусственный интеллект.

Заместитель председателя правления monobank Юлия Акуленко с наградой

«Миссия нашей службы заботы — ежедневно помогать нашим клиентам и доказывать, что банк можно любить и доверять ему, как другу. Наши сотрудники — котики, но когда у клиента что-то случается, они — морские котики. В напряженных ситуациях людям нужно крепкое плечо, без лишних «сю-сю».

«Морские котики» общаются с клиентами на равных, в разговорном стиле. Нам важно как можно быстрее помочь человеку, поэтому мы не прикрываемся сложной профессиональной лексикой и пафосной интонацией", — говорят в monobank.

ПриватБанк и его служба поддержки. Как выяснилось, среднее время ожидания на линии при звонке — от 25 с до 3 мин., а среднее время решения проблемы клиента составляет 2−5 мин. Второе место заняли его служба поддержки. Как выяснилось, среднее время ожидания на линии при звонке — от 25 с до 3 мин., а среднее время решения проблемы клиента составляет 2−5 мин.

Замыкает ТОП-3 служба поддержки Абанка — здесь среднее время решения проблемы клиента составляет 5 мин. 15 с.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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