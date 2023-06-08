Выбрали лучший Telegram-канал об инвестициях: Fin Blogger Award — Finance.ua

Выбрали лучший Telegram-канал об инвестициях: Fin Blogger Award
Финансы и инвестиции — довольно распространенная тематика среди Telegram-каналов, ведь она напрямую касается каждого, кто желает приумножить свои сбережения. Недавно в Киеве состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award. Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
На церемонии вручили награду и за лучший Telegram-канал об инвестициях. За это звание соперничала пятерка экспертов:
Победителем в этой номинации стал Диас Исмаилов — автор популярного тг-канала «Больше золота», где он делится собственным опытом в инвестициях в акции и недвижимость и другие активы, а также на видео рассказывает об актуальных экономических проблемах (например — почему дефолта в США не будет и чего ждать от пенсий в Украине). Канал эксперта имеет более 7 500 подписчиков.
В одном из последних постов Исмаилов поделился несколькими триггерами нового роста в мире — инновационными отраслями, которые в будущем будут активно развиваться и приносить инвесторам прибыль:
● AI;
● 3D-печать;
● робототехника;
● AVs — беспилотники;
● нанотехнологии;
● квантовые компьютеры;
● IoT — интернет вещей.
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