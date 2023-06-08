Выбрали лучший Telegram-канал об инвестициях: Fin Blogger Award — Finance.ua

Выбрали лучший Telegram-канал об инвестициях: Fin Blogger Award Сегодня 17:32 — Личные финансы

Финансы и инвестиции — довольно распространенная тематика среди Telegram-каналов, ведь она напрямую касается каждого, кто желает приумножить свои сбережения. Недавно в Киеве состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award . Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.

На церемонии вручили награду и за лучший Telegram-канал об инвестициях. За это звание соперничала пятерка экспертов:

Победителем в этой номинации стал Диас Исмаилов — автор популярного тг-канала «Больше золота», где он делится собственным опытом в инвестициях в акции и недвижимость и другие активы, а также на видео рассказывает об актуальных экономических проблемах (например — почему дефолта в США не будет и чего ждать от пенсий в Украине). Канал эксперта имеет более 7 500 подписчиков.

В одном из последних постов Исмаилов поделился несколькими триггерами нового роста в мире — инновационными отраслями, которые в будущем будут активно развиваться и приносить инвесторам прибыль:

● AI;

● 3D-печать;

● робототехника;

● AVs — беспилотники;

● нанотехнологии;

● квантовые компьютеры;

● IoT — интернет вещей.

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