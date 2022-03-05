ВВП России упадет сильнее, чем в 1998 году – JPMorgan — Finance.ua

ВВП России упадет сильнее, чем в 1998 году – JPMorgan

Сегодня 08:05

Нападение на Украину может повредить экономике России так же сильно, как и ее дефолт 1998 года, считает JPMorgan Chase.

Об этом пишет Bloomberg

«Россия находится на пути к экономическому коллапсу, который будет соперничать или даже превзойдет спад 1998 года, последовавший за ее дефолтом, хотя финансовые последствия могут быть меньше, чем тогда», — пишет издание.

Экономисты JPMorgan Chase&Co. сообщили в отчете, что они ожидают сокращения валового внутреннего продукта на 7% в этом году, в то время как Bloomberg Economics прогнозирует падение примерно на 9%.

В 1998 году российская экономика сократилась на 5,3% из-за долгового кризиса.

Российская экономика пошатнулась после того, как иностранные правительства ввели санкции в отношении торговли, финансов и поездок, заморозили резервы центрального банка и отключили многие из своих банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Россия стремится изолировать свою экономику и рынки с помощью контроля над капиталом, удвоения процентных ставок и других чрезвычайных мер, которые нанесут ущерб росту.

«Санкции подрывают две опоры стабильности — „крепость“ валютных резервов центрального банка и положительное сальдо счета текущих операций России», — заявили в своем отчете экономисты JPMorgan.

«Санкции сделают свой отпечаток на российской экономике, которая сейчас, похоже, движется к глубокой рецессии», — говорится в отчете.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью