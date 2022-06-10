Ввозную пошлину на подержанные авто в Украине хотят снизить с 10% до 5%: законопроект — Finance.ua

Ввозную пошлину на подержанные авто в Украине хотят снизить с 10% до 5%: законопроект

Сегодня 15:04 — Личные финансы

Ввозную пошлину на подержанные авто в Украине хотят снизить с 10% до 5%: законопроект

9 июня на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 7448 о налогообложении подержанных авто.

пояснительной записке сказано, что пока Украина не вступила в ЕС, нужно навести порядок в таможенном оформлении и регистрации в Украине автомобилей с пробегом.

«В отличие от развитых стран мира, где установлен четкий баланс между стоимостью нового автомобиля и покупательной способностью гражданина, в Украине автомобиль продолжает быть предметом роскоши, а не средством передвижения. Большинство украинцев, физически не могут себе позволить покупку нового транспортного средства или оформить кредит на него, поэтому покупка подержанных авто в странах Европы для большинства наших соотечественников является возможностью решения этого вопроса», — объясняют необходимость изменений авторы законопроекта: нардепы Сергей Кузьминых и Георгий Мазурашу

Законотворцы утверждают, что существующая система таможенного оформления и регистрации в Украине легковых авто, не соответствующих Евро-5 (запреты и многочисленные нормативные ограничения, сверхвысокие ставки акциза, ввозного сбора и НДС), делает для украинцев либо невозможным, либо крайне невыгодным приобретение за границей автомобиля с пробегом.

Что предлагают?

Для того чтобы сделать авто более доступными, парламентарии предлагают:

освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину подержанных авто;

исключить из формулы начисления акцизного налога на б/у машины коэффициент (К возраст), равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства, до года определения ставки налога;



установить обязательную уплату военного сбора для лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине. От уплаты сбора освобождаются лица с инвалидностью и наследование легковых автомобилей;



уменьшить размер ввозной пошлины на машины с пробегом, ввозимые на таможенную территорию Украины, с 10% до 5%.



По мнению авторов, в случае вступления в силу законопроекта, таможенное оформление и регистрация в Украине подержанного легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя 2 000 см3, стоимостью 3000 евро, обойдется владельцу от 400 до 500 евро в зависимости от типа двигателя.

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