Ввоз "еврономера" из-за границы: как узнать, сколько пошлины придется заплатить — Finance.ua

Ввоз "еврономера" из-за границы: как узнать, сколько пошлины придется заплатить Сегодня 17:09 — Личные финансы

Ввоз "еврономера" из-за границы: как узнать, сколько пошлины придется заплатить

Июль стал месяцем, в котором прекратила свое действие «льгота» на бесплатный ввоз в Украину автомобилей, приобретенных за границей. Теперь «еврономера» снова обойдутся украинцам дороже — с учетом уплаты таможенной пошлины. Однако не каждый знает, на какую сумму стоит рассчитывать, проходя пограничный контроль.

Где рассчитать стоимость растаможки

Чтобы понимать, сколько денег понадобится, можно воспользоваться специальным сервисом от Государственной таможенной службы Украины, сообщает «Телеграф». Он, к слову, так и называется — «Автомобильный калькулятор»

Вас попросят указать некоторые технические данные выбранной машины, а также ее стоимость. Кроме этого следует отметить валюту, в которой происходит покупка, и, собственно, страну, где производилась покупка.

При этом сервис показывает, по какому курсу идет расчет конечной суммы, что значительно облегчает жизнь с нынешними скачками доллара.

Когда вы введете все, что просит от вас система, следует нажать на кнопку «Рассчитать таможенные платежи».

В конечном счете калькулятор расскажет, сколько вам придется заплатить пошлины за ввоз, акцизного налога, а также сумму требуемого НДС (обычно это 20% от суммы покупки). Все эти три цифры также будут любезно автоматически подсчитаны в конечный размер платежа.

Справка Finance.ua:

с начала действия закона о льготном растаможивании, то есть с 24 марта по 1 июля, в Украину завезли 18 897 «еврономеров». В тройку самых популярных по количеству автомобилей вошли: Volkswagen (3918 шт.), Skoda (2334 шт.) и Mercedes-Benz (1764 шт.);

предприниматель из Днепропетровской области побил ценовой рекорд и завез в Украину самый дорогой автомобиль по «нулевому растаможиванию». Это Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска по цене 220 тыс. долларов (5,9 млн грн).



при этом нардеп Ярослав Железняк утверждает, что самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тыс. долларов. Сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растаможку владельцу суперкара — 71,3 тыс. долларов.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности онлайн можно прямо на Finance.ua.

Телеграф По материалам:

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