Введение криптоналогов и закона MiCa в Украине: что нужно знать — Finance.ua

Введение криптоналогов и закона MiCa в Украине: что нужно знать Сегодня 17:47 — Криптовалюта

Введение криптоналогов и закона MiCa в Украине: что нужно знать

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершает работу над законопроектом о криптоналогах, ориентировочно с осени он уже может вступить в силу для легализации криптоактивов.

Что нужно знать и понимать о введении криптоналогов и закона MiCa в Украине — рассказал Виктор Кочетов, соучредитель криптовалютной платформы Kyrrex

«Прежде всего замечу, что законопроект, направленный на налогообложение и синхронизацию регулирования криптовалют с регламентом МіСА, является однозначно прогрессивным решением», — комментирует Кочетов.

По словам эксперта, это решение:

сразу решает проблему вступления в силу закона о виртуальных активах (напомним, что из-за отсутствия изменений в Налоговом кодексе относительно налогообложения криптовалют упомянутый закон не мог вступить в силу);

заблаговременно внедряет в украинское законодательство Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) о рынках виртуальных активов, вступление в силу которого состоится 29 июня 2023 г., а заработает в полной мере с декабря 2024 года.

«Хотелось бы получить закон поскорее, но сложно давать прогнозы относительно времени, учитывая все обстоятельства.

По собственному опыту могу с уверенностью сказать, что регулирование криптоиндустрии сегодня — это вполне привычное и закономерное явление, ведь данная отрасль стремительно развивается, поэтому требует детального разъяснения. Кроме того, эта область должна гарантировать защиту инвесторов и пользователей от мошенничества и манипулирования рынком. Сейчас множество государств сами разрабатывают соответствующее законодательство, чтобы соответствовать современным стандартам", — говорит Кочетов.

Как подчеркивает специалист, согласование украинского законодательства с MiCA является преимуществом, ведь в условиях максимальной защиты интересов позволит украинцам глубже понять эту сферу, а компаниям — начать легальный авторизованный бизнес. Это позволит соответствовать европейским стандартам, что будет способствовать международному сотрудничеству. Этот шаг также обеспечит защиту инвесторов, используя проверенные регулятивные практики. К тому же это может повысить доверие к криптоиндустрии в Украине, привлекая больше инвесторов и расширяя цифровую экономику.

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Когда речь идет о налогообложении, следует отметить следующее: механизм транзакций виртуальными активами, включая доходы физических и юридических лиц от операций с инвестиционными активами, является безусловно правильным шагом, ведь такой подход активно применяют в мире. Однако ставка 19,5% не повлечет за собой развитие и расширение криптовалютного рынка, поскольку не будет поощрять потенциальных участников приобщаться к нему. Кроме этого, будет способствовать их миграции в более благоприятные юрисдикции.

Например, в таких странах как Швейцария, ОАЭ, Каймановы острова, Сингапур обычно не взимается прирост капитала с продажи виртуальных активов.

«Поэтому целесообразно рассмотрение возможности снизить процентную ставку налога, чтобы способствовать росту рынка виртуальных активов и предоставить всем желающим благоприятные условия», — считает Кочетов.

«Лишь несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина уже скоро будет одной из таких. В общем, признание криптовалют является жизненно важным для такой бурной отрасли. Это снизит стереотипное отношение к этим виртуальным активам и поможет им стать обычными финансовыми инструментами. Однако я могу сказать, что у рынка есть определенная обеспокоенность тем, что слишком много правил могут подавить инновации и оказывать давление на бизнес. Некоторые криптоинвесторы могут покинуть страну, поскольку не доверяют государственным инициативам. Для этого должны быть созданы прозрачные и понятные инструменты, чтобы бизнес и государство эффективно взаимодействовали. Этого и будем ждать», — отмечает Дмитрий Присяжнюк, Co-founder & Trader криптокомьюнити Crypto Crew.

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