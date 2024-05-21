Вузам и профтехам советуют начать учебный год в августе из-за сложной ситуации в энергетике — Finance.ua

Вузам и профтехам советуют начать учебный год в августе из-за сложной ситуации в энергетике
Министерство образования и науки Украины рекомендует вузам и профессионально-техническим училищам начать новый учебный год во второй половине августа из-за сложной ситуации в энергетике.
Об этом сообщили на сайте Кабмина.
Среди рекомендаций для заведений высшего и профессионального высшего образования:
- Использовать субботы в качестве рабочих дней в теплые месяцы.
- С середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать зачетно-экзаменационную сессию, практическую подготовку, выполнение курсовых и квалификационных работ и удлиненные каникулы, а при необходимости продолжать занятия в дистанционном формате.
- Продлить учебный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
- В прифронтовых и приграничных областях осуществлять учебный процесс в укрытиях.
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Для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:
- Использовать субботы в качестве рабочих дней в теплые месяцы. При необходимости продлить учебный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
- Организовать обучение в очном формате при наличии укрытий. Если мест в укрытиях недостаточно, организовать обучение посменно.
- Если невозможно организовать производственную практику в обычном режиме, обеспечить ее прохождение дистанционно.
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