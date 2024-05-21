Вузам и профтехам советуют начать учебный год в августе из-за сложной ситуации в энергетике — Finance.ua

Вузам и профтехам советуют начать учебный год в августе из-за сложной ситуации в энергетике Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Вузам и профтехам советуют начать учебный год в августе из-за сложной ситуации в энергетике

Министерство образования и науки Украины рекомендует вузам и профессионально-техническим училищам начать новый учебный год во второй половине августа из-за сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщили на сайте Кабмина.

Среди рекомендаций для заведений высшего и профессионального высшего образования:

Использовать субботы в качестве рабочих дней в теплые месяцы.

С середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать зачетно-экзаменационную сессию, практическую подготовку, выполнение курсовых и квалификационных работ и удлиненные каникулы, а при необходимости продолжать занятия в дистанционном формате.

Продлить учебный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

В прифронтовых и приграничных областях осуществлять учебный процесс в укрытиях.

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Для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:

Использовать субботы в качестве рабочих дней в теплые месяцы. При необходимости продлить учебный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при наличии укрытий. Если мест в укрытиях недостаточно, организовать обучение посменно.

Если невозможно организовать производственную практику в обычном режиме, обеспечить ее прохождение дистанционно.

Вечірній Київ По материалам:

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