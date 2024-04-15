Вторжение рф в Украину поставило под удар самый амбициозный газовый проект путина, — WSJ Сегодня 20:13

В арктическом регионе развернулось настоящее противостояние между США и рф. Камнем преткновения стала добыча газа.

Издание The Wall Street Journal пишет , что москва строит новый огромный береговой комплекс по производству сжиженного природного газа — это ключевой проект путина.

США применяют санкции, чтобы сорвать российский проект «Арктик СПГ 2». Вашингтон пытается помешать москве получить специализированные танкеры, необходимые для транспортировки газа.

Ситуация на рынке СПГ

Арктическая борьба проходит в непростое время для энергетической политики США, которая в прошлом году стала крупнейшим экспортером СПГ. Администрация Байдена приостановила одобрение новых экспортных поставок СПГ из-за экологических проблем. Этот шаг возмутил бизнес-группы и клиентов в союзных странах с низким энергопотреблением, таких как Япония и Германия, и некоторые считают, что он помешает усилиям США по ограничению прибыли россии от продажи природного газа.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает на отмене ограничений, возможно, увязывая его с голосованием по вопросу о помощи Украине в палате. Следует отметить, что в его родном штате Луизиана расположен возможный экспортный терминал СПГ, на который повлияло решение Байдена.

В то же время путин намерен в ближайшие годы увеличить экспорт СПГ более чем в три раза. Его цель: привлечь больше денег для финансирования войны против Украины и компенсировать спад в российском экспорте газа по трубопроводам. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, сейчас строят мощности примерно на 32 миллиона тонн в год в дополнение к имеющимся 29 миллионам тонн.

В декабре прошлого года на «Арктик СПГ 2» был завершен первый из трех заводов по сжижению газа, и на предприятии стартовало производство. Это событие было воспринято аналитиками и российскими чиновниками как победа москвы.

Проблемы «Арктик СПГ 2»

Однако несколько месяцев спустя победа выглядит не столь уверенной, ведь необходимые россии судна для транспортировки она так и не получила. Hanwha Ocean, южнокорейская судостроительная компания, заявила, что отменила планы по строительству трех судов для «Арктик СПГ 2» из-за санкций. Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines заявила, что также не будет предоставлять суда для «Арктик СПГ 2», хотя планировала зафрахтовать три перевозчика.

В связи с логистической проблемой производство СПГ приостановилось. россия пытается построить собственные авианосцы на верфи на тихоокеанском побережье, но столкнулась с проблемами, созданными санкциями. К примеру, москва не может получить мембраны для хранилищ, которые производит французская компания Gaztransport & Technigaz.

С сентября США ввели четыре волны санкций против российской индустрии СПГ. Под санкции попали компании-операторы проекта «Арктик СПГ 2», суда-хранилища, судоходные компании, которые, по их мнению, стремятся приобрести специализированные суда для проекта, а также компании, работающие над вторым объектом в районе Балтийского моря.

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