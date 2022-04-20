Второй российский банк не смог заплатить по евробондам и оказался в состоянии дефолта — Finance.ua

Второй российский банк не смог заплатить по евробондам и оказался в состоянии дефолта

Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

Попавший под санкции Россельхозбанк (РСХБ) не смог в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям на 500 млн долларов с погашением в 2023 году. Он стал вторым российским банком, оказавшимся в состоянии дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Банк заявил, что в связи с введенными Великобританией санкциями, 16 апреля не провел выплату процентов на общую сумму 21,25 млн долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению, платежный агент не подтвердил готовность принять от банка платеж и провести выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций.

РСХБ стал вторым российским банком, официально сообщившим о проблемах с проведением платежей. Ранее подпавший под санкции США Совкомбанк объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций. Банк пояснил, что из-за введенных против него санкций «не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов».

Ранее агентство Bloomberg писало, что первый за столетие дефолт россии по внешним обязательствам теперь выглядит почти неизбежным. Данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев.

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