Второй по величине российский госбанк стал убыточным благодаря санкциям Запада — Finance.ua

Второй по величине российский госбанк стал убыточным благодаря санкциям Запада Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

Второй по величине российский государственный банк ВТБ понес убытки в 2022 году из-за санкций Запада, введенных после вторжения рф в Украину в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ВТБ Андрея Костина российскому телевидению.

«Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, пока не было принято решение об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято 26 млрд долларов», — сказал он.

По его словам, таких средств у банка не было и он был вынужден покупать доллары по курсу, который был выше 100 рублей за доллар. «И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодняшний день убыток», — сообщил Костин.

Западные страны заблокировали доступ нескольких крупных российских банков в международную платежную систему SWIFT вскоре после того, как 24 февраля прошлого года рф вторглась в Украину, а крупнейшие кредиторы Сбербанка и ВТБ были вынуждены закрыть операции в большей части Европы.

Санкционный удар обрушился на ВТБ раньше, чем большинство других банков. Кроме того, он был сильно зависим от международных рынков и держал более 20% своего кредитного портфеля в иностранной валюте.

Меры контроля за движением капитала, введенные в феврале и марте прошлого года, включали запрет на покупку наличных долларов и евро, поскольку вкладчики спешно выводили средства, а москва пыталась вернуть часть контроля на валютном рынке.

ВТБ не публиковал финансовые результаты за 2022 год.

Евросоюз заморозил активы банка ВТБ в апреле 2022 года.

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