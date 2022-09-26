Второй по величине город Южной Кореи переходит на блокчейн — Finance.ua
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Второй по величине город Южной Кореи переходит на блокчейн

Криминал
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Власти Пусана, второго по величине города Южной Кореи, объявили о планах по расширению использования блокчейн-технологий — администрация города заключила соглашение с тремя крупнейшими мировыми крипто-биржами: Binance, FTX и Huobi.
По словам мэра города Бюн Сон Вана, основная цель Пусана в ближайшей перспективе — создание крупнейшего в мире крипто-хаба. В город планируют пригласить блокчейн-специалистов со всего мира — для этого приняли налоговые льготы, которые позволят разработчикам тратить меньше средств на узаконивание своей деятельности. Также, по словам местной администрации, в Пусане создадут собственную криптовалютную биржу, чтобы «владельцы любого бизнеса могли совершать быстрые и дешевые крипто-платежи».
В сотрудничестве с мировыми криптовалютными лидерами, Binance и FTX пообещали помочь с созданием слаженной блокчейн-системы, а в Huobi уже релоцировали в город 1500 сотрудников. Подробные подробности о сотрудничестве Пусана и криптобирж местные управленцы пообещали рассказать на конференции Busan Blockchain Week 2022, которая начнется 27 октября.
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Интересно, что в августе правительство Южной Кореи закрыло доступ к 16 криптовалютным биржам, другим крипто-платформам запретили обслуживать адреса, связанные с биржами — из-за этого тысячи пользователей потеряли доступ к своим средствам в криптовалюте. В список иностранных криптовалютных бирж, которые, по мнению представителей Комиссии по финансовым услугам, не имеют должной регистрации для работы в стране, вошли: KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX , ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex. Очевидно, в Пусане надеются, что экс-клиенты запрещенных бирж будут в будущем пользоваться услугами государственной криптовалютной платформы.

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По материалам:
Finance.ua
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