Как не наткнуться на мошенников при покупке криптовалюты — Finance.ua

Как не наткнуться на мошенников при покупке криптовалюты Вчера 17:00 — Финтех и Карты

Вариантов, как купить криптовалюту, множество. Finance.ua расскажет о самых простых и доступных для неопытного пользователя криптовалютного рынка.

Но там, где доходы, всегда можно встретить и мошенников. За предыдущий год количество мошенничеств с криптовалютами выросло на 80%, пишет Financial Times. В 2021 году аферисты украли у людей по всему миру 6,2 млрд дол. При этом правоохранителям не хватает ресурсов для расследования таких дел, особенно, если речь идет о сравнительно небольших суммах. Следователям сложно отслеживать международные преступные сети, занимающиеся криптовалютным мошенничеством.

Одними из самых популярных схем таких афер являются криптовалютные пирамиды и так называемый «бесплатный сыр».

Криптовалютные пирамиды — это аналог финансовой пирамиды, которую еще в 1919 году основал американец Чарльз Понци. Жертве обещают «золотые горы», привлекая этим к проекту. Инвесторы вкладывают деньги и сначала даже могут производиться выплаты за счет новых инвесторов, чтобы привлечь еще больше пользователей.

Но когда устроители пирамиды понимают, что привлечь больше клиентов уже не удается, они просто выводят деньги, оставляя вкладчиков ни с чем.

Что интересно, среди жертв немало тех, кто понимает, что участвует в пирамиде. Они надеются вовремя «спрыгнуть», при этом неплохо заработав. Но в результате все для них кончается так же, как для владельцев ваучеров МММ.

Жажда разбогатеть здесь и сейчас толкает людей на необдуманные поступки. Многие криптоэнтузиасты собственноручно отдают свои токены мошенникам из-за простого обещания получить больше.

Для примера можно привести ссылки с предложением бесплатной раздачи криптовалют, ведущие на фишинговые сайты, где жертвы мошенников сами вводят всю необходимую информацию.

Помимо фишинговых сайтов часто используются поддельные обменники криптовалют. Конечно, курс обмена в них очень выгодный, гораздо более выгодный, чем на рынке.

Но самый неуклюжий прием — просто попросить жертву перевести какую-то сумму на кошелек, пообещав перевести в ответ вдвое больше через день-два. Находятся те, кто переводит.

Кстати, подробнее о криптовалютном мошенничестве мы писали в этой статье , предлагая простые, но действенные методы защиты от мошенников.

Универсальные советы очень просты:

не вводите нигде свои платежные данные, если вы не уверены в надежности ресурса, на котором находитесь;

не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если они предоставлены через сервисы для сокращения URL-адресов, как, например, bit.ly, TinyURL и т.д. — вы не знаете, куда такая ссылка вас приведет.

Покупать или продавать криптовалюту лучше через крупные, проверенные годами биржи. Таковыми могут быть Binance, WhiteBIT, FTX и другие.

Разумеется, во время тех или иных сделок придется заплатить комиссию, но это получится гораздо дешевле, чем вообще потерять все в погоне за легкой добычей. Такой добычей, по всей вероятности, станете вы.

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