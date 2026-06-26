Второй крупнейший производитель бензина в россии остановил производство, — Reuters Сегодня 19:33 — Мир

Второй крупнейший производитель бензина в россии остановил производство, — Reuters

Нефтеперерабатывающий завод «НОРСИ» компании «Лукойл» в Нижегородской области приостановил работу в среду после атаки украинского беспилотника. Это четвертый по величине НПЗ в россии и второй по величине производитель бензина в стране.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Кстово, примерно в 450 км к востоку от Москвы. Завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год, выпуская около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.

По словам собеседников издания, в результате украинской атаки была повреждена установка первичной переработки CDU-5. Она имеет мощность 12 000 метрических тонн в день, что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.

Источники Reuters объяснили, что НПЗ может возобновить работу в ближайшее время, задействовав другие агрегаты.

Между тем, Международная товарная биржа Санкт-Петербургского региона (SPIMEX) приостановила торги продукцией завода NORSI со вчера.

Сообщается, что повреждения ключевых объектов вызвали панические закупки, дефицит топлива и ограничения в большинстве регионов страны. Производство нефтепродуктов резко сократилось, а власти рассматривают запрет на экспорт дизеля и налоговые стимулы для импорта.

УНІАН По материалам:

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