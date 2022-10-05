ВСУ усилят французскими бронетранспортерами Bastion‎ (фото) — Finance.ua

ВСУ усилят французскими бронетранспортерами Bastion‎ (фото) Сегодня 22:34 — Казна и Политика

Франция заявила о передаче Вооруженным силам Украины многоцелевых бронетранспортеров Bastion. Машины в количестве 20 единиц прибудут в нашу страну в ближайшее время.

По данным издания La Tribune, эти бронемашины были выпущены компанией ACMAT и предназначались для подразделения французского спецназа, которое должно было отправиться с миссией в Африку. Однако планы изменились, и БТР решили отправить в Украину для усиления нашей армии.

12,5-тонный «Bastion» вмещает 2 членов экипажа и 8 пассажиров в десантном отсеке. Он оснащается 12,7 или 7,62 мм пулеметом с возможностью дистанционного управления. Машина может развивать скорость до 110 км/ч, а запас хода при полному баке составляет 1400 км.

Бронетранспортер имеет баллистическую защиту стандарта Stanag 459 и способен защитить от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62 мм и обломков мин. Машины используют для перевозки личного состава и эвакуации раненых. Также на их базе обустраивают командные пункты или мастерские.

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