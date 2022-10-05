ВСУ усилят французскими бронетранспортерами Bastion‎ (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВСУ усилят французскими бронетранспортерами Bastion‎ (фото)

Казна и Политика
34
ВСУ усилят французскими бронетранспортерами Bastion‎ (фото)
Франция заявила о передаче Вооруженным силам Украины многоцелевых бронетранспортеров Bastion. Машины в количестве 20 единиц прибудут в нашу страну в ближайшее время.
По данным издания La Tribune, эти бронемашины были выпущены компанией ACMAT и предназначались для подразделения французского спецназа, которое должно было отправиться с миссией в Африку. Однако планы изменились, и БТР решили отправить в Украину для усиления нашей армии.
12,5-тонный «Bastion» вмещает 2 членов экипажа и 8 пассажиров в десантном отсеке. Он оснащается 12,7 или 7,62 мм пулеметом с возможностью дистанционного управления. Машина может развивать скорость до 110 км/ч, а запас хода при полному баке составляет 1400 км.
Место для вашей рекламы
Бронетранспортер имеет баллистическую защиту стандарта Stanag 459 и способен защитить от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62 мм и обломков мин. Машины используют для перевозки личного состава и эвакуации раненых. Также на их базе обустраивают командные пункты или мастерские.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.