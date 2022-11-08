ВСУ получили уникальные немецкие автомобили (фото) — Finance.ua

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ВСУ получили уникальные немецкие автомобили (фото)

Технологии&Авто
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Благотворительный фонд «Вернись живым» передал Вооруженным Силам Украины мобильные мастерские на шасси MAN.
ВСУ получили уникальные немецкие автомобили (фото)
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как стало известно, первые два комплекса, каждый из которых имеет грузовик и прицеп с кунгами и оборудованием, получили воинские части, подчиненные Командованию Сил логистики Вооруженных Сил Украины.
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Мобильные мастерские предназначены для технического обслуживания и ремонта автомобильной техники образцов НАТО, в том числе для многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV. Машины и вспомогательные прицепы содержат всё необходимое для работы: инструменты, оборудование и комфортное рабочее место для экипажа.
ВСУ получили уникальные немецкие автомобили (фото)
По словам военных, такие машины значительно увеличат возможности и потенциал по ремонту и обслуживанию западной броне- и автотехники, передаваемой Украине в качестве военно-технической помощи.
Стоимость одной такой машины составляет 320 тысяч евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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