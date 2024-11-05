Toyota наполнит рынок спортивными моделями разных классов (видео) — Finance.ua
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Toyota наполнит рынок спортивными моделями разных классов (видео)

Технологии&Авто
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Toyota Sports EV
Toyota Sports EV
Toyota готовит сразу несколько новых спортивных моделей. Об этом намекнули оригинальным способом — автомобили анонсировали в коротком аниме Grip, которое время от времени выпускает Toyota.
В анимационном видео указали на сразу четыре новых спорткара Toyota и один Lexus. В частности, там упоминается новая Toyota MR2. Информация о возрождении этой модели циркулировала давно и даже показали два ее концепта — Toyota FT-Se и Sports EV. Ожидается, что она будет 300-сильным гибридом или электрокаром.
Еще одна возрожденная модель — купе Toyota Celica, которое может стать электронной альтернативой модели GR86. Сама Toyota GR86 нового поколения тоже упоминается. Не исключено, что она станет гибридом и получит 1,6-литровый турбомотор от Toyota GR Yaris и GR Corolla.
Также в видео намекают на новое купе Toyota Supra шестого поколения. Пока информация о нем отсутствует, известно лишь, что модель больше не будет использовать платформу BMW.
Toyota наполнит рынок спортивными моделями разных классов (видео)
А вот разработку спортивного купе Lexus ранее уже подтвердили, и его прототипы даже видели во время тестов. В его основе лежит концепт Toyota GR GT3, конкурентами же модели будут Porsche 911 и Mercedes-AMG GT. Под капот установят высокооборотный 5,0-литровый V8 мощностью более 500 сил, разрабатываемый Yamaha.
По материалам:
Фокус
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