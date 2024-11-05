Hyundai представил боевой танк будущего на водороде — Finance.ua

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Hyundai представил боевой танк будущего на водороде

Технологии&Авто
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Hyundai представил боевой танк будущего на водороде
Hyundai представил боевой танк будущего на водороде
Hyundai показал танк будущего с водородной силовой установкой и дроном в комплекте. В будущем он может заменить основной танк, используемый в корейской армии, известный как K2 «Черная пантера». Танк нового поколения получил автопилот, собственный дрон и разные «фишки». Никакой информации о серийном воплощении машины пока нет, и вряд ли оно появится к концу текущего десятилетия.
Первые изображения этого танка появились год назад. Его разработкой занимается Hyundai Rotem — дочка Hyundai, специализирующаяся на поездах, танках и бронетехнике, а также автономных системах вооружений.
Часть наружных панелей K3 выполнена в виде сот. Спереди установлены тонкие светодиодные фары, над которыми возвышается 130-миллиметровая гладкоствольная пушка. Корпус сделан из стали и керамокомпозита. Как утверждает Hyundai Rotem, краска танка может поглощать лучи разных спектров, чтобы танк было сложнее обнаружить.
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По замыслу Hyundai, танк будет максимально автоматизирован, хотя сможет вместить экипаж из трех человек — командира, механика-водителя и наводчика. У него также будет собственный дрон-разведчик.
Сначала K3, как и нынешний K2, может выпускаться с дизельным двигателем, а затем — поэтапно — корейские танки будут заменять водородные. Плюс такой установки для танка в низкой тепловой сигнатуре по сравнению с вариантами на тяжелом топливе, что также увеличит скрытность. По прогнозу Hyundai Rotem, технология K3 будет завершена не ранее 2030 года.
По материалам:
Autogeek
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