Hyundai представил боевой танк будущего на водороде — Finance.ua

Hyundai представил боевой танк будущего на водороде Сегодня 02:41 — Технологии&Авто

Hyundai представил боевой танк будущего на водороде

Hyundai показал танк будущего с водородной силовой установкой и дроном в комплекте. В будущем он может заменить основной танк, используемый в корейской армии, известный как K2 «Черная пантера». Танк нового поколения получил автопилот, собственный дрон и разные «фишки». Никакой информации о серийном воплощении машины пока нет, и вряд ли оно появится к концу текущего десятилетия.

Первые изображения этого танка появились год назад. Его разработкой занимается Hyundai Rotem — дочка Hyundai, специализирующаяся на поездах, танках и бронетехнике, а также автономных системах вооружений.

Часть наружных панелей K3 выполнена в виде сот. Спереди установлены тонкие светодиодные фары, над которыми возвышается 130-миллиметровая гладкоствольная пушка. Корпус сделан из стали и керамокомпозита. Как утверждает Hyundai Rotem, краска танка может поглощать лучи разных спектров, чтобы танк было сложнее обнаружить.

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По замыслу Hyundai, танк будет максимально автоматизирован, хотя сможет вместить экипаж из трех человек — командира, механика-водителя и наводчика. У него также будет собственный дрон-разведчик.

Сначала K3, как и нынешний K2, может выпускаться с дизельным двигателем, а затем — поэтапно — корейские танки будут заменять водородные. Плюс такой установки для танка в низкой тепловой сигнатуре по сравнению с вариантами на тяжелом топливе, что также увеличит скрытность. По прогнозу Hyundai Rotem, технология K3 будет завершена не ранее 2030 года.

Autogeek По материалам:

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