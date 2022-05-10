ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео) — Finance.ua
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ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео)

Сегодня 15:10Технологии&Авто
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Бойцы спецподразделений оценили электрические велосипеды ELEEK и помогли усовершенствовать их конструкцию. Уже объявлен сбор средств на новую партию байков.
ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео)
Вооруженным силам Украины передали партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Они созданы специально для армии с учетом пожеланий военных.
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.
Это уже не первые электровелосипеды ELEEK в ВСУ. Бойцы спецподразделений уже испытали их в реальных боевых условиях и оценили их преимущества — бесшумность и малый вес.
Изучив опыт эксплуатации и отзывы военных, в конструкцию внесли изменения. В частности, появился выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее были установлены лишь USB-разъемы, а потому военнослужащим приходилось брать с собой в рейд дополнительные павербанки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фокус
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