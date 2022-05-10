ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео) — Finance.ua

ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео)

Бойцы спецподразделений оценили электрические велосипеды ELEEK и помогли усовершенствовать их конструкцию. Уже объявлен сбор средств на новую партию байков.

Вооруженным силам Украины передали партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Они созданы специально для армии с учетом пожеланий военных.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.

Это уже не первые электровелосипеды ELEEK в ВСУ. Бойцы спецподразделений уже испытали их в реальных боевых условиях и оценили их преимущества — бесшумность и малый вес.

Изучив опыт эксплуатации и отзывы военных, в конструкцию внесли изменения. В частности, появился выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее были установлены лишь USB-разъемы, а потому военнослужащим приходилось брать с собой в рейд дополнительные павербанки.

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