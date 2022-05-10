ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео) — Finance.ua

Бойцы спецподразделений оценили электрические велосипеды ELEEK и помогли усовершенствовать их конструкцию. Уже объявлен сбор средств на новую партию байков.
Вооруженным силам Украины передали партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Они созданы специально для армии с учетом пожеланий военных.
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.
Это уже не первые электровелосипеды ELEEK в ВСУ. Бойцы спецподразделений уже испытали их в реальных боевых условиях и оценили их преимущества — бесшумность и малый вес.
Изучив опыт эксплуатации и отзывы военных, в конструкцию внесли изменения. В частности, появился выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее были установлены лишь USB-разъемы, а потому военнослужащим приходилось брать с собой в рейд дополнительные павербанки.