Разработчики представили самые маленькие в мире бионические БПЛА, размером всего 22 см — Finance.ua

Разработчики представили самые маленькие в мире бионические БПЛА, размером всего 22 см Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Компания Festo, известная разработками в области биомиметической робототехники, представила на выставке Hannover Messe 2024 свою новую разработку — BionicBee. Этот крошечный беспилотник в форме пчелы стал не только самым маленьким летающим роботом Festo на сегодняшний день, но и первым, способным к групповому полету.

Размером всего 22 см в длину, с размахом крыльев 24 см и весом 34 грамма, BionicBee не кажется опасным. Однако рой таких «пчел» может представлять угрозу.

Секрет группового полета кроется в широкополосных датчиках, установленных на двух уровнях комнаты. Сигналы от них позволяют каждой пчеле определять свое место в пространстве. Центральный компьютер просчитывает безопасные траектории для всего роя, за исключением риска столкновений.

Компактная конструкция BionicBee была разработана с помощью генеративного дизайна — метода, при котором специальное программное обеспечение создает оптимальную легкую, но прочную конструкцию из минимального количества материалов.

Каждый робот собирается вручную, поэтому не исключены небольшие отличия, влияющие на полетные характеристики. Festo оснастила BionicBee системой автокалибровки, которая во время тестового полета выявляет отклонения и корректирует управляющие алгоритмы под конкретный экземпляр.

noworries По материалам:

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