В Китае презентовали бюджетный электромобиль по цене подержанного «Ланоса» (фото) — Finance.ua
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В Китае презентовали бюджетный электромобиль по цене подержанного «Ланоса» (фото)

Технологии&Авто
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В Китае презентовали бюджетный электромобиль по цене подержанного «Ланоса» (фото)
В Китае презентовали бюджетный электромобиль по цене подержанного «Ланоса» (фото)
В Китае дебютировал новый FAW Bestune Pony. Компактный городской электромобиль поступает в продажу по цене от 29 000 до 35 000 юаней ($4000 — 4850) — на уровне подержанного Daewoo Lanos в хорошем состоянии. Об этом сообщает сайт Autohome.
В Китае презентовали бюджетный электромобиль по цене подержанного «Ланоса» (фото)
Электромобиль FAW Bestune Pony — новый конкурент Wuling HongGuang Mini EV и Chery QQ Ice Cream. Это миниатюрное городское авто с оригинальным дизайном. У него короткий капот, высокая оконная линия, большие фары и малые углы наклона стоек крыши. Можно выбрать и нестандартную двухцветную окраску.

Размеры FAW Bestune Pony:

  • длина — 3000 мм;
  • ширина — 1510 мм;
  • высота — 1630 мм;
  • колесная база — 1953 мм.
В Китае презентовали бюджетный электромобиль по цене подержанного «Ланоса» (фото)
Как ни странно, маленькое авто является четырехместным, хотя задние сиденья больше подойдут детям. Китайский электрокар оснастили цифровым щитком приборов и огромными кнопками на передней панели. За доплату доступна камера заднего вида с 7,0-дюймовым экраном.
Новый FAW Bestune Pony оснастили 27-сильным мотором, который позволяет развивать 100 км/ч. На выбор доступны батареи на 9,4 и 13,9 кВт∙ч: запас хода составляет 122 и 170 км, соответственно. Позже линейку пополнит кабриолет.
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По материалам:
Фокус
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