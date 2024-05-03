США и Япония совместно создают новую ракету против гиперзвукового оружия — Finance.ua

США и Япония совместно создают новую ракету против гиперзвукового оружия Сегодня 21:33 — Технологии&Авто

США и Япония совместно разрабатывают новую ракету, способную перехватывать гиперзвуковое оружие.

Об этом сообщает Kyodo News

По подсчетам разработчиков, стоимость проекта превысит три миллиарда американских долларов.

По словам чиновника Агентства противоракетной обороны США, Япония, в частности, выделит 1 миллиард долларов на проект Glide Phase Interceptor.

Обе страны стремятся завершить разработку такой ракеты в течение 2030-х годов.

Отмечается, что этот общий проект появился в то время, когда Китай, Северная Корея и россия агрессивно развивают возможности своего гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковые ракеты летают со скоростью более 5 махов, что в пять раз превышает скорость звука. Они также могут менять курс во время полета, что затрудняет их сбивание и отслеживание радаром.

Это уже второй случай, когда Япония и Соединенные Штаты решили совместно разработать ракету-перехватчик после Standard Missile-3 Block 2A.

Минобороны Великобритании планирует до конца этого десятилетия оснастить вооруженные силы страны собственной крылатой гиперзвуковой ракетой.

Укрінформ По материалам:

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