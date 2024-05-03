В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника — Finance.ua

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В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника

Технологии&Авто
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В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника
В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника, Фото: darpa.mil
Ученые Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA. — Ред.) построили беспилотный подводный аппарат Manta Ray, который будет выполнять долгосрочные миссии и перевозить полезные грузы в океанских глубинах.
Об этом сообщается на сайте DARPA.
К созданию аппарата также подключилась американская компания Northrop Grumman.
Прототип безэкипажного подводного аппарата (UUV), построенного Northrop Grumman, завершил полномасштабные испытания в воде у побережья Южной Калифорнии в феврале и марте 2024 года.
Тестирование продемонстрировало гидродинамические характеристики в море, включая выполнение операций под водой с использованием всех режимов движения аппарата и его плавучесть, а также другие свойства.
Фото: darpa.mil
Фото: darpa.mil
«После полевой сборки транспортное средство использует технологию эффективного планирования, чтобы передвигаться в воде. Судно сконструировано с несколькими отсеками полезного груза разных размеров и типов, что позволяет выполнять различные виды военно-морских задач», — сказал руководитель проекта доктор Кайл Вернер.
Целью Manta Ray является продемонстрировать новый класс беспилотных водных аппаратов большого действия и большой дальности, способных нести полезную нагрузку, готовых к постоянным операциям в морской среде.
Компания Darpa сотрудничает с ВМС США по следующим шагам по тестированию и переходу к внедрению этой технологии.
По материалам:
Укрінформ
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