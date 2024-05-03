В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника — Finance.ua

В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

В США завершили тестирование прототипа подводного беспилотника, Фото: darpa.mil

Ученые Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA. — Ред.) построили беспилотный подводный аппарат Manta Ray, который будет выполнять долгосрочные миссии и перевозить полезные грузы в океанских глубинах.

Об этом сообщается на сайте DARPA

К созданию аппарата также подключилась американская компания Northrop Grumman.

Прототип безэкипажного подводного аппарата (UUV), построенного Northrop Grumman, завершил полномасштабные испытания в воде у побережья Южной Калифорнии в феврале и марте 2024 года.

Тестирование продемонстрировало гидродинамические характеристики в море, включая выполнение операций под водой с использованием всех режимов движения аппарата и его плавучесть, а также другие свойства.

Фото: darpa.mil

«После полевой сборки транспортное средство использует технологию эффективного планирования, чтобы передвигаться в воде. Судно сконструировано с несколькими отсеками полезного груза разных размеров и типов, что позволяет выполнять различные виды военно-морских задач», — сказал руководитель проекта доктор Кайл Вернер.

Целью Manta Ray является продемонстрировать новый класс беспилотных водных аппаратов большого действия и большой дальности, способных нести полезную нагрузку, готовых к постоянным операциям в морской среде.

Компания Darpa сотрудничает с ВМС США по следующим шагам по тестированию и переходу к внедрению этой технологии.

Укрінформ По материалам:

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