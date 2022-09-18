Вступление Украины в ЕС: эксперт озвучил главные трудности — Finance.ua

Вступление Украины в ЕС: эксперт озвучил главные трудности Сегодня 21:44

В Европе пока никто из лидеров стран не осмелится открыто выступить против вступления Украины в Европейский Союз, однако возможны бюрократические преграды.

Об этом сказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

«Настроения в отдельных столицах нам известны. Очень многие из них нас поддержат, и даже из таких стран, от которых мы раньше не ожидали. Лидеры будут публично говорить, что они поддержат вступление Украины в ЕС, но точно будут какие-то замечания и бюрократические преграды организационного характера» , — сказал он.

Эксперт считает, что сейчас большая симпатия в европейском обществе к Украине не позволит лидерам стран Европы официально выступить против включения ее в ЕС.

«Трудно сказать, сколько стран будут на нашей стороне, но открыто сегодня никто, пожалуй, не решится сказать, что они просто против потенциального вступления Украины в ЕС, настолько много сейчас симпатии и поддержки среди общественности и политических элит», — сказал он.

11 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи Ялтинской европейской стратегии заявил, что у Украины есть амбиция до конца этого года выполнить все 7 условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в Европейском Союзе.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.