«Киевстар» и «Vodafone Украина» завершили обмен частотами — Finance.ua

«Киевстар» и «Vodafone Украина» завершили обмен частотами Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Украинские мобильные операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина» завершили обмен частотами в спектре 2100 МГц, что позволило устранить проблему «разорванного» спектра.

Об этом сообщила CEO Vodafone Украина Ольга Устинова.

«Мы завершили обмен частотами», — отметила Устинова.

«Vodafone Украина» и «Киевстар» начали обмен частотами в конце января. Последней областью, где он состоялся, стала Днепропетровская. В результате компании смогли сформировать сплошные полосы 2Х20 МГц в диапазоне 2100 МГц, что позволило снизить затраты из-за более эффективного использования ресурса и ускорить передачу данных.

«Киевстар» на аукционе, проведенном Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) 19 ноября 2024 года, приобрел лицензию на использование дополнительного радиочастотного спектра в диапазоне 2100 МГц (технейтральный) Купленная на аукционе полоса частот не была соседней с уже имеющейся у компании, поэтому компания инициировала процесс обмена.

НКЭК на заседании 15 января согласовала обмен частотами в спектре 2100 МГц между операторами мобильной связи «Киевстар» и ЧАО «ВФ Украина» («Vodafone Украина»).

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