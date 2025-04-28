«Киевстар» и «Vodafone Украина» завершили обмен частотами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Киевстар» и «Vodafone Украина» завершили обмен частотами

Фондовый рынок
86
Украинские мобильные операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина» завершили обмен частотами в спектре 2100 МГц, что позволило устранить проблему «разорванного» спектра.
Об этом сообщила CEO Vodafone Украина Ольга Устинова.
«Мы завершили обмен частотами», — отметила Устинова.
«Vodafone Украина» и «Киевстар» начали обмен частотами в конце января. Последней областью, где он состоялся, стала Днепропетровская. В результате компании смогли сформировать сплошные полосы 2Х20 МГц в диапазоне 2100 МГц, что позволило снизить затраты из-за более эффективного использования ресурса и ускорить передачу данных.
«Киевстар» на аукционе, проведенном Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) 19 ноября 2024 года, приобрел лицензию на использование дополнительного радиочастотного спектра в диапазоне 2100 МГц (технейтральный) Купленная на аукционе полоса частот не была соседней с уже имеющейся у компании, поэтому компания инициировала процесс обмена.
НКЭК на заседании 15 января согласовала обмен частотами в спектре 2100 МГц между операторами мобильной связи «Киевстар» и ЧАО «ВФ Украина» («Vodafone Украина»).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems