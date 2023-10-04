Вступил в силу закон об усилении соцзащиты военнослужащих и полицейских (инфографика) — Finance.ua

Вступил в силу закон об усилении соцзащиты военнослужащих и полицейских (инфографика) Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Вступил в силу закон об усилении соцзащиты военнослужащих и полицейских (инфографика)

С третьего октября вступил в силу закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц (№ 3379-ІХ).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает сохранение денежного довольствия и выплат служащим гражданской защиты и попавшим в плен полицейским, которые стали заложниками или пропали без вести при особых обстоятельствах вследствие вооруженной агрессии рф.

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Также документ предусматривает возможность выплаты средств семьям таких людей.

Закон предусматривает распространение на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ положения о денежном довольствии и предоставлении отпусков военнослужащим.

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Документ также уточняет порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков (в том числе и в случае гибели) и совершенствует порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

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УНН По материалам:

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