Вступил в силу закон для национализации Сенс Банка — Finance.ua

Вступил в силу закон для национализации Сенс Банка Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Вступил в силу закон для национализации Сенс Банка

Закон № 3111-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения», который был принят для национализации Сенс Банка подсанкционных российских владельцев, вступил в силу.

Президент Владимир Зеленский подписал закон в пятницу, 16 июня.

Текст закона был обнародован в выпуске «Голоса Украины» № 121 в субботу, поэтому закон вступил в силу 18 июня.

Владелец Сенс Банка — люксембургский ABH Holdings SA (ABHH), принадлежащий подсанкционным российским олигархам, собирается судиться с Украиной за денежную компенсацию за банк, который планируют национализировать, хотя еще недавно намеревался его продать за $1.

Благодаря этому закону НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

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НБУ сможет применять меры воздействия к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы через лишение/ограничение права лица, к которому применено блокирующие санкции, распоряжаться активами).

Во время военного положения НБУ будет обязан отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, которые не определены НБУ как системно важные, а также выводить с рынка системно важный банк, если он или владелец существенного участия в нем находится под санкциями.

НБУ сможет выводить системно важный банк с рынка даже в случае отсутствия у него признаков неплатежеспособности, если к банку или к владельцу существенного участия в нем введены блокирующие санкции.

Государство сможет участвовать в выводе системного банка с рынка путем его национализации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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