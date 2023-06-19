Нацбанк упростил требования к контролю за банковскими операциями политически значимых лиц — Finance.ua
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Нацбанк упростил требования к контролю за банковскими операциями политически значимых лиц

Казна и Политика
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Нацбанк упростил требования к контролю за банковскими операциями политически значимых лиц
Нацбанк упростил требования к контролю за банковскими операциями политически значимых лиц
Национальный банк нормировал отдельные вопросы обеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, РЭРs), которые ранее содержались в рекомендательных письмах. Изменения вступили в силу 17 июня 2023 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭР. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
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Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.

Изменения относительно принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов 💳

По материалам:
Finance.ua
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