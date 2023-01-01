Вступил в силу новый закон о Таможенном тарифе: что предусматривается документом — Finance.ua

Вступил в силу новый закон о Таможенном тарифе: что предусматривается документом Сегодня 18:12 — Казна и Политика

В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, который приводит Таможенный тариф Украины в соответствии с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

вступает в силу 1 января 2023 года. Так, закон Украины «О Таможенном тарифе Украины» от 19.10.2022 № 2697-IX (регистр. № 7737)

В документе отмечается, что действующий Таможенный тариф Украины построен на основе шестой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах ЕС, с 1 января 2022 года осуществляется на основе современной седьмой редакции ГС-2022

В связи с этим возникает ряд сложностей, связанных, в частности, с разногласиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции, а также невозможностью сопоставления таможенной статистики.

Закон о Таможенном тарифе:

Предусматривает согласование товарной номенклатуры Украины с требованиями седьмой редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2022 во исполнение международных обязательств. Адаптирует статистическую систему Украины к международным методам, стандартам и классификациям. Стандартизирует внешнеторговую документацию. Устраняет разногласия в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран — торговых партнеров. Ускоряет и упрощает процедуру таможенного оформления товаров при проведении внешнеторговых сделок. Документ изменяет не ставки ввозной пошлины на товары, а только классификацию отдельных товаров.

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