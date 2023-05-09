Вслед за первой экономикой мира еще одна страна оказалась в шаге от рецессии — Reuters
Министерство экономики Германии зафиксировало резкое сокращение промышленного производства, что говорит о том, что страна находится в шаге от рецессии. Показатели в марте упали на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Как сообщает Reuters, падение показателей вызвано замедлением производства в автомобилестроительном секторе.
Производство автомобилей и автозапчастей упало на 6,5% по сравнению с февралем. Производство машин и оборудования — на 3,4%, а производство в строительном секторе — на 4,6%.
В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года. В марте в Германии также упали объемы розничных продаж и экспорта. ВВП в четвертом квартале пересматривался с 0,4 до 0,5% падения. В первом квартале ВВП показал нулевой рост.
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«Немецкое производство все больше страдает от глобального повышения ставок, которое тормозит экономику. Риск рецессии в Германии растет», — заявил главный экономист Commerzbank Ральф Солвен.
Рецессия определяется как сокращение ВВП два квартала подряд.
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