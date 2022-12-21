Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансирования Украины на $610 миллионов — Finance.ua
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Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансирования Украины на $610 миллионов

Казна и Политика
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Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму 610 миллионов долларов. Средства будут выделены для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.
Как сообщает Reuters, пакет включает дополнительный заем в размере $500 миллионов от Международного банка реконструкции и развития Всемирного банка, поддерживаемого гарантией Великобритании.
Кроме того, туда включен новый проект по восстановлению и улучшению доступа к медицинской помощи и удовлетворению потребностей в медицинских услугах, связанных с войной.
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«Вторжение россии в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети», — заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
16 декабря Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в проведении мер, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и на последующее восстановление страны.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов «значительно возрастут». Он также отметил, что учитывая очевидное нацеливание россии на электросети и другую инфраструктуру, замена которой дорого обойдется, стоимость восстановления этих работ будет огромна.
По материалам:
УНІАН
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