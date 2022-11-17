Всемирный банк готов предоставить Украине $2 миллиарда — Finance.ua

Всемирный банк готов предоставить Украине $2 миллиарда Сегодня 16:45 — Казна и Политика

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину IFC, финансирующий Всемирный банк, обсудит пакет помощи Украине на 2 миллиарда долларов в следующем месяце.

Как сообщает Sky News , об этом, выступая на украинской инвестиционной конференции в Лондоне, заявила региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Украине Лиза Кестнер, отметив при этом, что подразделение Всемирного банка по частным инвестициям обсудит пакет поддержки Украины на сумму 2 млрд долларов (1,6 млрд фунтов стерлингов) на заседании Совета директоров в декабре.

Кестнер отметила, что IFC готова покрыть половину поддержки, которая, как ожидается, будет предоставлена донорами в течение следующих 18-24 месяцев.

В свою очередь, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне отметил, что, по его ожиданиям, объем кредита, предоставленного этой организацией Украине, к концу года достигнет 1,5 млрд евро (1,3 млрд фунтов стерлингов).

Он добавил, что кредитор работает над большим пакетом ликвидности.

«Нам нужно сосредоточиться на том, что произойдет в ближайшие 12-15 месяцев, чтобы убедиться, что мы выигрываем войну на экономическом фронте», — сказал Патроне.

УНІАН По материалам:

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