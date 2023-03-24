Всемирный банк готов помочь Украине с поиском баланса в вопросе налогов — Finance.ua

Всемирный банк готов помочь Украине с поиском баланса в вопросе налогов Сегодня 20:26

Всемирный банк готов помочь Украине с поиском баланса в вопросе налогов

Украине в вопросе налоговой реформы необходимо найти баланс между конкурирующими целями: мобилизацией ресурсов для крайне нуждающегося госбюджета и созданием стимулов для экономического роста, заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

«Мы верим, что можно сделать и то, и то. Это вопрос баланса и правильной последовательности», — сказала она на прошедшем в Киеве Украинском саммите налоговой реформы и антикоррупции.

Бьерде напомнила, что с 2015 года Украина реформирует налоговую систему, но задача усложняется из-за войны.

«Пока не удается сильно выйти на этот баланс: финансовая стабильность, усиление социальных стандартов и стимулирование экономики», — констатировала представитель Всемирного банка (ВБ).

Для решения задачи она отметила важность повышения эффективности и КПД в администрации налогов, антикоррупционных мерах и создании доверия, в частности за счет верховенства права и стабильности.

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Бьерде также отметила важность как можно более широкой налогооблагаемой базы и отсутствие исключений как условия для возможного снижения ставок налога.

В качестве хорошего примера она привела Новую Зеландию, где очень широкая налогооблагаемая база (и ставка НДС 15%. — Ред.).

Вице-президент ВБ отметила необходимость ограничения налоговых льгот временными условиями и проведения их мониторинга для сохранения эффективности и равного отношения. По ее словам, освобождение от НДС зачастую не очень эффективный механизм.

Бьерде заявила, что у Всемирного банка значительный опыт в этой сфере и он готов помочь Украине в поиске этого необходимого баланса.

Справка Finance.ua:

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе расширенного финансирования EFF в объеме почти $15,6 млрд. Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности и рассчитан на 12-18 месяцев, в течение которых Украина будет избегать новых мер, которые могут подорвать налоговые поступления;

второй этап — с большими структурными реформами, нацеленный на рост и евроинтеграцию. Как отмечал МВФ, ожидается, что на этом этапе налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах для гарантирования среднесрочных доходов благодаря реализации национальной стратегии доходов наряду с улучшением управления государственными финансами и внедрением реформ управления госинвестициями для поддержки послевоенного восстановления.



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