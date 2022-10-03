Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов

Казна и Политика
63
Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов
Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов
Всемирный банк дополнительно выделит на помощь Украине 530 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.
Отмечается, что 30 сентября Всемирный банк объявил о дополнительных 530 млн долларов, которые будут предоставлены в поддержку правительства Украины для решения немедленных потребностей, возникших из-за вторжения россии в Украину.
«Финансирование Международного банка реконструкции и развития обеспечивается своевременными кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией (500 млн долларов) и Королевством Дании (30 млн долларов). Дополнительное финансирование, мобилизованное в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE). «Данный проект оказывает постоянную поддержку правительству в способности обеспечить предоставление основных государственных услуг, в частности, в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты», — говорится в сообщении.
Читайте также
На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделено в полном объеме. Эта помощь позволила Украине продолжить предоставление важных государственных услуг населению и помогла уменьшить влияние значительных человеческих и экономических потерь, вызванных войной.
Место для вашей рекламы
«Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года достигают более 100 млрд долларов. Эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны», — отметил региональный директор Всемирный банк по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
Также сообщается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину общий объем военной и гражданской помощи Дании, включая гуманитарную и финансовую поддержку, составляет более 563 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.