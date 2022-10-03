Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов — Finance.ua

Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов

Всемирный банк дополнительно выделит на помощь Украине 530 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что 30 сентября Всемирный банк объявил о дополнительных 530 млн долларов, которые будут предоставлены в поддержку правительства Украины для решения немедленных потребностей, возникших из-за вторжения россии в Украину.

«Финансирование Международного банка реконструкции и развития обеспечивается своевременными кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией (500 млн долларов) и Королевством Дании (30 млн долларов). Дополнительное финансирование, мобилизованное в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE). «Данный проект оказывает постоянную поддержку правительству в способности обеспечить предоставление основных государственных услуг, в частности, в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты», — говорится в сообщении.

Читайте также Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделено в полном объеме. Эта помощь позволила Украине продолжить предоставление важных государственных услуг населению и помогла уменьшить влияние значительных человеческих и экономических потерь, вызванных войной.

«Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года достигают более 100 млрд долларов. Эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны», — отметил региональный директор Всемирный банк по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Также сообщается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину общий объем военной и гражданской помощи Дании, включая гуманитарную и финансовую поддержку, составляет более 563 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.