Всемирный Банк будет финансировать альтернативные источники энергии на элеваторах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Всемирный Банк будет финансировать альтернативные источники энергии на элеваторах

Казна и Политика
31
Всемирный Банк планирует создание новых и финансирование существующих программ в рамках проекта поддержки агросектора Украины, рассчитанного до 2025 года.
Об этом шла речь в ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с директором Всемирного Банка по делам стран Восточной Европы Джорданом Шварцем и директором по операционной деятельности СБ Геворгом Саргсяном.
Стороны обсудили предоставление средств на доступное кредитование для фермерских хозяйств по программе «5-7-9». Предоставление грантов малым фермерским хозяйствам.
Всемирный Банк будет финансировать альтернативные источники энергии на элеваторах
«Также обсудили программу финансирования альтернативных источников энергии для зерновых элеваторов. Это будет способствовать уменьшению затрат и повышению надежности их услуг, таких как сушка и хранение продовольствия», — говорится в сообщении Минагрополитики.
Николай Сольский акцентировал внимание на важности поддержки реформы системы орошения в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.