Всемирный Банк будет финансировать альтернативные источники энергии на элеваторах — Finance.ua

Всемирный Банк будет финансировать альтернативные источники энергии на элеваторах
Всемирный Банк планирует создание новых и финансирование существующих программ в рамках проекта поддержки агросектора Украины, рассчитанного до 2025 года.
Об этом шла речь в ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с директором Всемирного Банка по делам стран Восточной Европы Джорданом Шварцем и директором по операционной деятельности СБ Геворгом Саргсяном.
Стороны обсудили предоставление средств на доступное кредитование для фермерских хозяйств по программе «5-7-9». Предоставление грантов малым фермерским хозяйствам.
«Также обсудили программу финансирования альтернативных источников энергии для зерновых элеваторов. Это будет способствовать уменьшению затрат и повышению надежности их услуг, таких как сушка и хранение продовольствия», — говорится в сообщении Минагрополитики.
Николай Сольский акцентировал внимание на важности поддержки реформы системы орошения в Украине.
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