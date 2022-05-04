Всем украинцам придется платить налоги и заполнять декларации: что изменит членство в ЕС — Finance.ua
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Всем украинцам придется платить налоги и заполнять декларации: что изменит членство в ЕС

Сегодня 19:01Личные финансы
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Всем украинцам придется платить налоги и заполнять декларации: что изменит членство в ЕСВсем украинцам придется платить налоги и заполнять декларации: что изменит членство в ЕС
Украина уже летом может приобрести статус кандидата в члены ЕС. В последующие месяцы после этого придется не только восстанавливать экономику, но и вводить европейские стандарты и требования. Они включают, в том числе, и налоговые изменения.
Многим украинцам придется привыкать жить по новым правилам: заполнять налоговые декларации и платить все налоги. Также придется навести порядок с единственным налогом, которым украинские предприниматели злоупотребляли задолго до начала полномасштабной войны россии против Украины. Об этом пишет Обозреватель.

Налоги придется изменить?

С точки зрения налогового законодательства, концептуально радикальных изменений вносить не придется, считает налоговый эксперт Александр Почкун. В общем, у нас те же налоги, что и в ЕС. Главная разница состоит в том, что в развитых странах Европы нарушить законодательство сложно, ведь потом будет жесткое наказание.
В Украине уровень теневой экономики (без уплаты акцизов, сборов, налогов) до полномасштабной войны уже достигал впечатляющих размеров и составлял до половины ВВП.
«Есть европейские директивы, которые в основном призваны в какой-то мере уравнять налоговые правила, чтобы в отдельных юрисдикциях не возникало относительно безналоговых зон. Безусловно, нам придется применять изменения в налоговом законодательстве», — объясняет Почкун.
Например, вопросы могут возникнуть по единому налогу. Во время войны его расширили практически для всего бизнеса, в том числе и крупного. Но и раньше часть бизнеса искусственно занижала свои обороты с тем, чтобы соответствовать лимиту и оставаться на едином налоге.
«В ряде других стран, входящих в ЕС, есть упрощенная система налогообложения для предпринимателей с определенным оборотом. Более того, в отдельных странах работают более высокие лимиты, которые не облагаются налогом. Допустим, упрощенные правила для предпринимателей, работающих сами на себя» , — рассказывают в Baker Tilly.
По меньшей мере Украине придется:
  • разделить крупный и малый бизнес и ограничить использование единого налога;
  • усилить контроль за уплатой налогов и не допустить минимизации налоговых платежей в результате реализованных схем.
Верховенство права и соблюдение законов — один из главных приоритетов ЕС. В Копенгагенских условиях, которые должны соблюдаться всеми странами ЕС, есть целый блок законодательных требований. И их главное условие — все органы власти должны действовать исключительно в пределах прописанных правил.
Ситуация, при которой с помощью коррупции и выборочного подхода для отдельных бизнесменов создают особые условия, недопустима. И Украине придется не просто бороться с отдельными коррупционерами, а создавать условия, которые не допустят системного нарушения правил в пользу отдельных лиц.
Это же коснется и физлиц, то есть и рядовых украинцев. Например, каждый год все резиденты стран Евросоюза должны подавать декларации. И все, кто этого не сделает, будут вынуждены заплатить большие штрафы.
Кстати, некоторым поехавшим в страны ЕС украинцам и нашедшим работу также придется столкнуться с обязательным декларированием.

Повысят некоторые акцизы и сборы

Ужесточение налогового законодательства также может касаться и цен на некоторые товары. К примеру, в ЕС действуют минимальные акцизы на сигареты, которые составляют около 90 евро за тысячу штук. Украина постепенно движется к этому показателю, в конечном счете минимальная цена на пачку сигарет составит более 100 грн. Постепенно эта цифра должна приблизиться к пяти евро за пачку. Также в странах ЕС есть требования к НДС.

Как Великобритания восстанавливала экономику после Второй мировой войны

По материалам: Обозреватель
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