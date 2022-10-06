Всего три японские компании полностью вышли из российского рынка — Finance.ua
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Всего три японские компании полностью вышли из российского рынка

Фондовый рынок
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Всего три японские компании полностью вышли из российского рынка
Всего три японские компании полностью вышли из российского рынка
После полномасштабного вторжения россии в Украину Япония ввела санкции вместе с США и ЕС. Однако за семь месяцев войны только три компании полностью покинули рынок россии, другие лишь приостановили свою деятельность или объявили о выходе в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют данные KSE Institute.
В настоящее время полностью покинули рынок россии с продажей своих долей только NTT DATA, Mitsubishi Logisnext и Furuno. Из 156 компаний в базе KSE 51% японских компаний все еще остаются в россии, 17% ждут, несколько ограничивая свою деятельность, и еще 30% уже анонсировали о своем выходе.
Для сравнения, 27% американских компаний полностью вышли из россии, а также 33% канадских и 46% британских компаний. Но подчеркнем, что такие крупные японские компании как Uniqlo, Nintendo, Hitachi, Mitsubishi Electric, Japan Tobacco и Toridoll Holdings объединились, чтобы приостановить собственный бизнес в россии.
По данным, собранным KSE Institute, в 2021 году 156 японских компаний:
  • обеспечили работой не менее 37,8 тысячи человек;
  • получили 19,5 миллиарда долларов годового дохода;
  • имели 7,3 миллиарда долларов капитала;
  • 8,9 миллиарда долларов активов.
Компании, работающие/работавшие в&nbsp;России
Компании, работающие/работавшие в России, Таблиця: KSE Institute
По данным Министерства финансов Японии, японский экспорт в россию в июле 2022 года вырос до 54 495 миллионов иен по сравнению с 40 751 миллионом иен в августе 2021 года, передает Trading Economics. Однако в августе вырос на 31% из-за роста мировых цен на энергоносители.
Импорт российского сжиженного природного газа в Японию вырос на 211% по сравнению с августом 2021 г. и на 386% в денежном эквиваленте соответственно. Поэтому, по мнению KSE, Япония вряд ли перестанет покупать российские энергоносители из-за своей зависимости от импортной энергии, стремительного роста цен на энергоносители и конкурентоспособной цены на российскую энергию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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