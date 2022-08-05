Всего треть чиновников подали декларации за 2021 год — Антикоррупционный штаб Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Всего треть чиновников подали декларации за 2021 год — Антикоррупционный штаб

По состоянию на 25 июля в реестре содержится 312 521 ежегодная декларация за 2021 год.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос «Антикоррупционного штаба».

При этом деклараций за 2020 год было подано почти втрое больше — 870 621. Таким образом почти две трети декларантов воспользовались возможностью не отчитываться о своем состоянии во время войны.

Весной, когда истекал срок подачи деклараций, решение об отсрочке было оправданным, потому что это действительно было не ко времени. Однако сейчас мы видим, что государственные органы возвращаются к работе, поэтому ничто не мешает чиновникам отчитаться о своем состоянии. Исключение могут быть декларанты с временно оккупированных и прифронтовых территорий — сказал председатель правления «Антикоррупционного штаба» Сергей Миткалик.

Он подчеркнул, что военное положение может затянуться на годы. В то же время, если на несколько лет освободить чиновников от обязательного декларирования, оно потеряет смысл. Фактически нарушители будут освобождены от ответственности по истечении сроков давности.

Сроки

Традиционно ежегодную декларацию следует подать до 1 апреля. Однако в этом году из-за войны чиновников освободили от такой необходимости — сейчас ее подавать не обязательно, но это нужно будет сделать в течение трех месяцев после окончания военного положения. С начала полномасштабной войны НАПК ограничило доступ к публичной части реестра деклараций, сейчас зайти в него могут только декларанты, используя цифровую подпись.

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