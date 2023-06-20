Всего 241 иностранная компания окончательно ушла из россии — исследование KSE Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

Всего 241 иностранная компания окончательно ушла из россии — исследование KSE

За последние две недели ни один иностранный бизнес не покинул российский рынок. Более 1840 международных компаний, невзирая на полномасштабное вторжение, так или иначе продолжают поддерживать войну, финансируя бюджет агрессора.

Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

В общей сложности по состоянию на 19 июня 241 (7,3% от общего числа) международная компания полностью прекратила деятельность в россии.

Также 1193 (36,4% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1336 (40,7% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 511 (15,6% от общего числа) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

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Согласно данным мониторинга, 241 международная компания, которые полностью покинули рынок россии, обеспечивали не менее 409,5 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял $59,8 млрд, капитал оценивался в $27,4 млрд, тогда как стоимость активов этих компаний достигала $51,3 млрд.

У международных компаний, объявивших о полном выходе из россии, было 256 тыс. человек персонала, $46,7 млрд годового дохода, $18,2 млрд капитала и $19,5 млрд активов.

У иностранных бизнесов, приостановивших свою деятельность на российском рынке, было 110,6 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $34,5 млрд, $39,6 млрд капитала и $100,9 млрд активов.

Кроме того, власти рф продолжают усложнять процесс выхода компаниям с российского рынка. Недавно путин поручил рассмотреть возможность выдачи разрешений на продажу предприятий, контролируемых иностранцами из «недружественных стран», только с согласия региональных властей.

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Кремль также намерен сделать так, чтобы все частные компании, которые приобретают у россии активы западных, не имели зарубежных акционеров или находились в процессе избавления от них.

Все это еще больше должно усложнить иностранцам выход из россии. Им уже приходится продавать свои активы со значительной скидкой и оплачивать «откат» в бюджет.

В настоящее время сделку невозможно заключить без одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Цена продажи должна быть не менее чем наполовину ниже рыночной, а еще 5 или 10% от настоящей стоимости (в зависимости от размера скидки от рыночной цены) нужно отдать государству.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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