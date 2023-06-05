Всего 20 компаний способствуют прибыльности S&P 500 в 2023 году Сегодня 20:06 — Фондовый рынок

Всего 20 компаний способствуют прибыльности S&P 500 в 2023 году

Только 20 компаний, преимущественно связанных с искусственным интеллектом, поддерживают индекс S&P 500 и вытягивают его до роста +8,3%. Как сообщает Visual Capitalist, без ажиотажа вокруг искусственного интеллекта индекс S&P 500 опустился до показателей -1,4% по состоянию на 17 мая 2023 года.

Акции технологических компаний, причастных к развитию искусственного интеллекта, резко возросли, поскольку ChatGPT стал сверхпопулярным в 2023 году. Таким образом, только 20 компаний, преимущественно связанных с искусственным интеллектом, поддерживают индекс S&P 500 и выводят его на положительную территорию. А это сигнализирует о росте рисковости на рынке.

Приведенная графика от Трумэна Ду показывает, какие акции составляют подавляющее большинство доходов S&P 500 на фоне эйфории на рынке искусственного интеллекта:

Microsoft инвестировала $10 млрд в OpenAI, разработанную ChatGPT. Компания также интегрировала генеративный искусственный интеллект в свою поисковую систему Bing. Эта большая языковая модель разработана специально для ускорения возможностей поиска, создания текста и других автоматизаций.

Также интересна NVIDIA, являющаяся самым дорогим производителем микросхем в Америке. Она продает микросхемы A100 стоимостью $10 000, позволяющие запускать модели машинного обучения. Благодаря буму искусственного интеллекта компания недавно попала в элитный клуб компаний, чья капитализация превысила $1 трлн.

Несмотря на то, что Apple является самой дорогой компанией в мире и ключевым двигателем прибыли, Apple выделяется среди технологических гигантов, не анонсировав (пока) никаких крупных проектов в сфере ИИ.

Ситуация на рынке такова, что согласно анализу Societe Generale, удаление из S&P 500 акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, снизило бы результаты индекса примерно на 10% в этом году. Это означает, что вместо роста +8,3% мы получили бы падение на -1,4%.

Чем опасна подобная ситуация на рынке?

Эта форма резкого различия разницы между числом растущих и падающих акций известна как ширина рынка и часто сигнализирует о повышении рисков. Когда многие компании получают положительные доходы, это менее рискованно, чем небольшая горстка, получающая большинство доходов.

Сегодня широта рынка очень узка, и эти компании составляют более 29% рыночной капитализации всего индекса. Насколько долго фирмы, связанные с искусственным интеллектом, смогут маскировать более широкие показатели S&P 500, еще предстоит выяснить. Однако рост рыночного давления, от более высоких процентных ставок и банковской неопределенности, может создать дополнительные проблемы.

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