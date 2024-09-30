Все военнообязанные, которые не обновили данные, находятся в розыске полиции, — ТЦК Сегодня 19:19

Военнообязанные украинцы, не обновившие свои военно-учетные данные или не имеющие военно-учетных документов, являются нарушителями военного учета.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью «Западному курьеру».

По его словам, такие люди находятся в розыске полиции. Он рассказал, что остаются те военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому, по его словам, они автоматически стали нарушителями военного учета и им грозит административная ответственность. Мороз объяснил:

«Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают полиции».

Он утверждает, что нарушителями военного учета являются также военнообязанные, которые не имеют военно-учетных документов.

«Те, кто имеет военно-учетные документы неустановленного образца — также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими сотрудниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности», — рассказал Мороз.

По его словам, потом в ТЦК актуализируют все данные человека, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию.

«Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу», — сказал он.

Временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК утверждает, что закон о мобилизации упростил работу ТЦК.

«Самое полезное новшество — это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их месте регистрации, номере телефона. Ведь многие зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом, мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождение», — отметил Мороз.

Он считает, что изменения в законодательстве позволили ТЦК и СП собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему «Оберег».

«Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает», — добавил Мороз.

УНІАН По материалам:

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