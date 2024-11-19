Все украинцы должны работать на победу, иначе война будет долгой — Finance.ua

Все украинцы должны работать на победу, иначе война будет долгой Сегодня 11:12

Сейчас все украинцы должны присоединиться к борьбе, нужно снимать «розовые очки» и работать на победу, иначе развязанная россией война будет долгой.

Такое мнение в интервью УП высказал боевой медик с позывным «Гризли» из 126-й отдельной бригады ТРО 30-го корпуса морской пехоты.

«Сейчас все украинцы должны присоединиться к борьбе. К сожалению, я вижу такую ​​неутешительную тенденцию, что война касается только тех, кто уже воюет, и их родственников. Все остальные живут, как обычно. Ну, и периодически жалуются на неудобства типа выключенного света. Люди привыкли. Война стала нормой», — отметил он.

По словам военного, самое худшее, что может произойти — это то, что воевать будут наши дети и внуки:

«Я этого не хочу. Так же, как не хочу, чтобы мои дети жили с паспортами российской федерации, чтобы у них дома висел триколор и портрет этого дьявола (путина). Не хочу, чтобы к моим родителям пришли и сказали: „Теперь это не ваш дом и не ваша земля“. Поэтому я здесь».

Военный признался, что, как и все бойцы, устал.

«Работаю на внутренних резервах. Силы дает понимание того, что не могу оставить ребят, с которыми многое пережил. И надежда на то, что война скоро закончится победой, и я смогу вернуться к нормальной жизни. Я бы с большим удовольствием вернулся к своей гражданской профессии. Мне часто снится, что я в море — очень скучаю по своей работе, потому что действительно ее люблю.

УНІАН По материалам:

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