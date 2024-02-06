Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций — Finance.ua

Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций Сегодня 02:34 — Фондовый рынок

Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций

Причем речь идет не только о будущих моделях, но и о тех, которые использовали удобную опцию поиска уже несколько лет.

Об этом рассказал портал Gizmochina. По информации техподдержки Samsung, голосовой помощник Google Assistаnt исчезнет из всех смарт-тв бренда с 1 марта 2024 года, включая следующие модели:

Все модели Smart TV 2021 и 2022 г.;

Линейки QLED 2020 с 4K и 8K разрешением;

Телевизоры линейки Crystal UHD 2020;

Серия Lifestyle TVs 2020 (Frame, Serif, Terrace и Sero).

Как сообщает Samsung, виртуального помощника удаляют из-за изменения политики Google. Заменить голосовое управление предлагается аналогами: родная программа SmartThings, Bixby или Amazon Alexa.

iTechua По материалам:

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