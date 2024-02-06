Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций — Finance.ua

Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций
Причем речь идет не только о будущих моделях, но и о тех, которые использовали удобную опцию поиска уже несколько лет.
Об этом рассказал портал Gizmochina. По информации техподдержки Samsung, голосовой помощник Google Assistаnt исчезнет из всех смарт-тв бренда с 1 марта 2024 года, включая следующие модели:
- Все модели Smart TV 2021 и 2022 г.;
- Линейки QLED 2020 с 4K и 8K разрешением;
- Телевизоры линейки Crystal UHD 2020;
- Серия Lifestyle TVs 2020 (Frame, Serif, Terrace и Sero).
Как сообщает Samsung, виртуального помощника удаляют из-за изменения политики Google. Заменить голосовое управление предлагается аналогами: родная программа SmartThings, Bixby или Amazon Alexa.
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