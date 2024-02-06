Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций

Фондовый рынок
16
Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций
Все телевизоры Samsung лишатся одной из функций
Причем речь идет не только о будущих моделях, но и о тех, которые использовали удобную опцию поиска уже несколько лет.
Об этом рассказал портал Gizmochina. По информации техподдержки Samsung, голосовой помощник Google Assistаnt исчезнет из всех смарт-тв бренда с 1 марта 2024 года, включая следующие модели:
  • Все модели Smart TV 2021 и 2022 г.;
  • Линейки QLED 2020 с 4K и 8K разрешением;
  • Телевизоры линейки Crystal UHD 2020;
  • Серия Lifestyle TVs 2020 (Frame, Serif, Terrace и Sero).
Как сообщает Samsung, виртуального помощника удаляют из-за изменения политики Google. Заменить голосовое управление предлагается аналогами: родная программа SmartThings, Bixby или Amazon Alexa.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.